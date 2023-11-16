Участникам Форума молодёжи стран Центральной Азии и Китая «Новая эпоха Великого Шёлкового пути»

Уважаемые друзья!

Дорогие гости!

Сердечно поздравляю вас с началом работы в городе Мары независимого нейтрального Туркменистана Форума молодёжи «Новая эпоха Великого Шёлкового пути»! Убеждён, что нынешнее мероприятие, объединившее молодых представителей науки, образования, культуры, искусства, парламентов Туркменистана, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Китайской Народной Республики, а также послов Программы устойчивого развития стран Центральной Азии и Китая, будет иметь большое значение в определении конкретных путей развития международного сотрудничества в области молодёжной политики.

Основной целью данного форума является укрепление сотрудничества молодёжи в таких сферах, как изменение климата и устойчивость окружающей среды, образование, наука и инновации, культура и искусство. Также на форуме будут обсуждаться богатый опыт нейтрального Туркменистана в укреплении мира и дружбы, роль молодёжи в возрождении Великого Шёлкового пути.

Задача форума – объединить возможности стран Центральной Азии и Китая в решении вопросов образования, науки, культуры, молодёжной политики. С учётом интересов по достижению всеобщего мира, это откроет перспективы для формирования качественно новых отношений, основанных на взаимовыгодном сотрудничестве между странами и народами.

Дорогие молодые участники международного форума!

Политическая, экономическая, культурная жизнь Туркменистана, проводимые в стране масштабные преобразования обеспечивают народу страны высокий уровень социально-бытовых условий. В независимом нейтральном Туркменистане дан старт грандиозным начинаниям, реализация которых будет служить примером будущим поколениям.

Период 2022–2052 годов, определяющий будущее страны, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назвал «Эрой Возрождения новой эпохи могущественного государства». Единство народа, сплочённость общества, созидательные инициативы молодых граждан помогают нам сегодня уверенно вести конструктивную внутреннюю и внешнюю политику, всесторонне развивая и совершенствуя государственное устройство.

Как и народы Центральной Азии и Китая, история которых восходит к ранним периодам человеческой цивилизации, так и туркменский народ сформировал свои национальные традиции и обычаи, обеспечивающие образцовый социально-культурный менталитет, единство и сплочённость. Гармонично сочетаясь с современным передовым научно-техническим мировоззрением и высокими технологиями, общепризнанными международными инициативами, они являются фундаментом проводимой нами сегодня государственной политики. Эти основы дают новый импульс дальнейшему росту мирового авторитета Туркменистана как доверительного партнёра – гаранта надёжности, открытости, безопасности.

Проводимая нами внутренняя и внешняя политика вызывает большой интерес международной общественности. Масштабные и стратегические программы, способствующие развитию основанных на инновациях отраслей национальной экономики, национальный образец всестороннего гармоничного развития государства, выдвижение с трибун крупных международных организаций важнейших инициатив во имя дальнейшей мирной и счастливой жизни человечества, следование принципу «Диалог – гарантия мира», помогли нам в налаживании дружественных и братских отношений со странами и народами мира. И это, естественно, привлекло пристальное внимание международного сообщества.

Проведение в рамках форума фестиваля с участием мастеров культуры и искусств стран Центральной Азии и Китайской Народной Республики ещё больше укрепит дружественные и братские отношения наших народов.

Уважаемые участники молодёжного форума!

Поддержанные Организацией Объединённых Наций и другими международными структурами наш принцип «Диалог – гарантия мира» и наши стратегические цели полностью отвечают задачам всеобщего развития. И этим определяются основы и направления совместных международных усилий по укреплению мира, безопасности и сотрудничества. Независимый нейтральный Туркменистан всегда открыт миру и в дальнейшем будет выполнять всю необходимую работу по укреплению мира и безопасности на планете Земля.

В Туркменистане девиз 2023 года – «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром». В этом знаменательном году Молодёжная организация Туркменистана имени Махтумкули присоединилась к Глобальному молодёжному сообществу ЮНЕСКО – структуры Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. Мы приняли «Стратегию международного сотрудничества молодёжи Туркменистана на 2023–2030 годы». Всё это – возможность для дальнейшего развития международного молодёжного сотрудничества.

Уважаемые друзья!

Дорогие гости – участники международного молодёжного форума!

Ещё раз от всего сердца поздравляю вас с началом работы Форума молодёжи стран Центральной Азии и Китая «Новая эпоха Великого Шёлкового пути»!

Желаю вам доброго здоровья, счастливой и благополучной жизни и больших успехов в вашей деятельности!

Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.