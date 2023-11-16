Туркменский студент завоевал бронзовую медаль на открытом чемпионате Азии по карате

Туркменский студент завоевал бронзовую медаль на открытом чемпионате Азии по карате

Спортсмен из Туркменистана Байры Байрыев завоевал бронзовую медаль на прошедшем в городе Алматы (Казахстан) открытом чемпионате Азии по карате. Этого успеха 22-летний студент 5-го курса Туркменского государственного архитектурно-строительного института добился в весовой категории до 67 кг.

В континентальном турнире приняли участие около 140 спортсменов из 10 стран – Германии, Индии, Ирана, Казахстана, Кувейта, Кыргызстана, России, Туркменистана, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов.

Байры Байрыев 12 лет занимается карате. Начинал осваивать азы этого японского боевого искусства в Балканабате у своего первого тренера Назмаммеда Сатлыкгулыева. В настоящее время совершенствует спортивное мастерство у главного тренера сборной Туркменистана Айдына Чарыева.

В сентябре этого года Байры Байрыев занял второе место в абсолютной весовой категории Open на состоявшемся в Ташкенте чемпионате мира по шотокан-карате, проводимом под эгидой Всемирной федерацией по шотокан-карате (WSKF). А в октябре он завоевал первую в истории туркменского спорта медаль в карате (WKF) на Азиатских играх, которые проходили в Ханчжоу (Китай).

По возвращении на Родину из Казахстана, Байры Байрыев выразил сердечную признательность Президенту Туркменистана, а также Герою-Аркадагу за прекрасные условия, в которых отныне могут готовиться к соревнованиям туркменские спортсмены.

Карате долгое время считался одним из видов спорта – кандидатов на включение в программу Олимпийских игр. Одним из препятствий на пути к статусу олимпийского вида спорта являлся высокий травматизм спортсменов. Кроме того, включению в олимпийскую программу мешало наличие огромного количества стилей и федераций карате, не стремящихся к какой-либо спортивной унификации, необходимой для становления олимпийским видом спорта. В 1990 году ряд организаций объединились во Всемирную федерацию карате (WKF), которая представляет интересы этого вида спорта в Международном олимпийском комитете. В 2020 году карате вместе с четырьмя видами спорта стало олимпийским. Однако затем карате снова было исключено из олимпийских дисциплин: оно не вошло в программу Олимпиады-2024 в Париже.