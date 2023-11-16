Туркменский студент завоевал бронзовую медаль на открытом чемпионате Азии по карате

Спортсмен из Туркменистана Байры Байрыев завоевал бронзовую медаль на прошедшем в городе Алматы (Казахстан) открытом чемпионате Азии по карате. Этого успеха 22-летний студент 5-го курса Туркменского государственного архитектурно-строительного института добился в весовой категории до 67 кг.

В континентальном турнире приняли участие около 140 спортсменов из 10 стран – Германии, Индии, Ирана, Казахстана, Кувейта, Кыргызстана, России, Туркменистана, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов.

Байры Байрыев 12 лет занимается карате. Начинал осваивать азы этого японского боевого искусства в Балканабате у своего первого тренера Назмаммеда Сатлыкгулыева. В настоящее время совершенствует спортивное мастерство у главного тренера сборной Туркменистана Айдына Чарыева.

В сентябре этого года Байры Байрыев занял второе место в абсолютной весовой категории Open на состоявшемся в Ташкенте чемпионате мира по шотокан-карате, проводимом под эгидой Всемирной федерацией по шотокан-карате (WSKF). А в октябре он завоевал первую в истории туркменского спорта медаль в карате (WKF) на Азиатских играх, которые проходили в Ханчжоу (Китай).

По возвращении на Родину из Казахстана, Байры Байрыев выразил сердечную признательность Президенту Туркменистана, а также Герою-Аркадагу за прекрасные условия, в которых отныне могут готовиться к соревнованиям туркменские спортсмены.

Карате долгое время считался одним из видов спорта – кандидатов на включение в программу Олимпийских игр. Одним из препятствий на пути к статусу олимпийского вида спорта являлся высокий травматизм спортсменов. Кроме того, включению в олимпийскую программу мешало наличие огромного количества стилей и федераций карате, не стремящихся к какой-либо спортивной унификации, необходимой для становления олимпийским видом спорта. В 1990 году ряд организаций объединились во Всемирную федерацию карате (WKF), которая представляет интересы этого вида спорта в Международном олимпийском комитете. В 2020 году карате вместе с четырьмя видами спорта стало олимпийским. Однако затем карате снова было исключено из олимпийских дисциплин: оно не вошло в программу Олимпиады-2024 в Париже.