Туркменистан развивает сотрудничество с УНП ООН

Туркменская делегация во главе с Заместителем генерального прокурора Туркменистана 8 ноября приняла участие в переговорах с руководством Управления ООН по наркотикам и преступности. Об этом сообщает Посольство Туркменистана в Австрийской Республике.

Ранее Туркменистан присоединился к Глобальной операционной сети антикоррупционных правоохранительных органов (GlobE). В данной связи было рассмотрено дальнейшее сотрудничество в рамках сети.

Кроме того, в ходе переговоров обсуждались совместные действия в рамках Конвенций ООН против транснациональной организованной преступности и против коррупции. Стороны также затронули перспективные и актуальные направления дальнейшего эффективного партнерства Туркменистана и Управления по наркотикам и преступности ООН.