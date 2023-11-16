Туркменистан присоединился к двум важным конвенциям МАГАТЭ по ядерной безопасности

14 ноября в Вене состоялась церемония передачи оригиналов документов о присоединении Туркменистана к Конвенции об оповещении о ядерных авариях и Конвенции о помощи в случае ядерной аварии или радиационной опасности. Об этом сообщает пресс-служба посольства Туркменистана в Австрии.

Эти сертификаты были торжественно вручены Генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси представителями Туркменистана. Таким образом, Туркменистан официально присоединился к этим важнейшим международным соглашениям в сфере ядерной безопасности.

Присоединение к конвенциям является еще одним шагом на пути укрепления сотрудничества Туркменистана с МАГАТЭ. Как отметил Рафаэль Гросси, эти документы вступят в силу через 30 дней после их передачи и позволят вывести взаимодействие наших стран на новый уровень.

В ходе церемонии состоялся обмен мнениями о дальнейших перспективах совместной работы по укреплению ядерной безопасности и развитию мирного атома.