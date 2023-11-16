Туркменистан и Япония обсудили актуальные вопросы экономического сотрудничества

15 ноября в среду состоялись переговоры между Р. Мередовым и Х. Тсубай – Сопредседателями Туркмено-японского и Японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству. В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов текущей повестки дня и перспективным направлениям развития дальнейшего взаимовыгодного партнерства между двумя странами. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства Туркменистана.

В ходе встречи Рашид Мередов подчеркнул устойчивый характер долговременного сотрудничества Японии и Туркменистана. Одной из важных целей переговоров стало обсуждение выполнения достигнутых в ходе 14-ого заседания Туркмено-японского комитета договоренностей. Данное заседание проходило в японской столице в конце 2022 года.

Стороны акцентировали внимание на необходимости углубления сотрудничества в сферах энергетики и экологии, в транспортно-коммуникационной сфере, в нефтеперерабатывающей отрасли промышленности.