Туркменистан и ЮНЕП обсудили вопросы экологии

Вчера состоялась встреча главы внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашида Мередова и Исполнительного директора ЮНЕП Ингер Андерсен по вопросам взаимодействия в сфере экологии, изменения климата и охраны природы. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Туркменской стороной было отмечено, что решение вопросов изменения климата являются важнейшей составной частью устойчивого развития. В данной связи Туркменистан подтвердил инициативу о создании Регионального центра по климатическим технологиям для стран центральноазиатского региона в Ашхабаде.

Были рассмотрены основные действия по сокращению выбросов метана и вопросы, связанные с Глобальным метановым обязательством.

Собеседники обсудили предстоящее заседание Сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата, которое пройдет в Дубае в период с 30 ноября по 12 декабря.