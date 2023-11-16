Туркменистан и Казахстан развивают сотрудничество в сфере СМИ

13 ноября Посол Туркменистана в Казахстане Б. Реджепов провел встречу с Генеральным директором Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан Управления делами Президента Республики Казахстан (ТРК Президента) Кажибаевой Раушан Жанабергеновной по вопросам информационного сотрудничества. Об этом сообщается в официальных соцсетях Посольства Туркменистана в Республике Казахстан.

В ходе встречи стороны отметили динамично развивающиеся культурно-гуманитарные связи.

В качестве перспективных направлений сотрудничества были названы совместное производство и обмен медиаконтентом, сотрудничество в сфере СМИ на национальном и международном уровнях. В данной связи стороны обсудили дальнейшие шаги и механизмы взаимодействия.

ТРК Президента Республики Казахстан – это главный регулятор информационной политики государства. В состав Телерадиокомплекса входят телеканалы «Jibek Joly», «Jibek Joly Cinema», Центр документального кино, информационное агентство “Казинформ”.