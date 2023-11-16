Генконсул Туркменистана в Афганистане передал Консульский патент

Во вторник 14 ноября текущего года Генеральный консул Туркменистана в Афганистане (г. Герат) Батыр Ёлов встретился с исполняющим обязанности министра иностранных дел страны Амир Ханом Муттаки. Целью встречи стало вручение Консульского патента. Об этом сообщается на официальном сайте Генерального консульства Туркменистана в Исламской Республике Афганистан.

В ходе встречи стороны положительно отметили укрепление эффективного сотрудничества между Афганистаном и Туркменистаном, которое развивается в настоящее время в политико-дипломатическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном направлениях. Дипломаты подчеркнули, что намерены приложить все возможные усилия для продолжения сотрудничества и расширения взаимовыгодных связей между двумя государствами.