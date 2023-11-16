В Ашхабаде прошло заседание участников CASCA+

Руководители железнодорожных агентств стран-участниц международного мультимодального транспортного коридора «Страны Азиатско-Тихоокеанского региона-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа» приняли участие в заседании в Ашхабаде по вопросам международного сотрудничества в транспортно-логистической сфере. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

В ходе встречи были рассмотрены вопросы активизации маршрута CASCA+, в том числе, применение спецтарифов на передвижение пустых контейнеров, перевозку угля, мазута, удобрений, серы, нефтепродуктов, жмыха, сахара-сырца и шрота. Данные меры позволят увеличить грузопоток по маршруту, охватывающему страны Центральной Азии, Южного Кавказа и Турецкую Республику.