В Ашхабаде пройдет специализированная выставка Ирана

Торгово-промышленная палата Туркменистана проводит работу по организации специализированной выставки Исламской Республики Иран под названием «Iran Prože», которая намечена на 17-19 ноября 2023 года.

По сообщению пресс-службы ТППТ, ожидается, что в специализированной выставке примут участие около 100 компаний из Исламской Республики Иран. В почти пятидесяти павильонах будут представлены продукция и услуги компаний, работающих в сфере строительства и производства строительных материалов, технических и инженерных услуг, водного хозяйства, энергетики, нефти и газа, нефтехимии, образования и торговли.

Также 18 ноября в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана планируется провести туркмено-иранский бизнес-форум. Ожидается, что в рамках данных мероприятий члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и иранские бизнесмены подпишут ряд документов для поддержания тесного сотрудничества в будущем.

На состоявшейся 13 ноября встрече Президента Сердара Бердымухамедова с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Туркменистане Али Моджтабом Рузбехани отмечалось, что Иран остается одним из значимых парт­нёров Туркменистана в регионе и поступательному темпу межгосударственного взаимодействия соответствует дальнейшее наращивание сотрудничества в торгово-экономической области.