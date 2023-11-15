Туркменистан представлен на VII Международном конгрессе в Узбекистане

В Узбекистане в многопрофильном туристическом комплексе Samarkand silk road состоялся VII Международный конгресс «Культурное наследие Узбекистана – основа нового Ренессанса», в котором приняла участие делегация Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

В рамках конгресса выступил директор Государственного музея Туркменистана Меретгельды Чарыев, рассказав о хорезмских ювелирных украшениях, которые хранятся в фондах Музея. Ювелирные украшения, изготовленные в крупном центре ремесленного мастерства Центральной Азии Хорезме, экспертами относятся к концу XIX началу XX века. Изделия выполнены из серебра с добавлением позолоты, украшены бирюзой, кораллами и в небольшом количестве – сердоликом, агатом и малахитом.

Эти украшения будут описаны в одной из глав книги-альбоме серии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира». Всего в фонде Музея Туркменистана находится коллекция хорезмских украшений, состоящая из 67-ми предметов.