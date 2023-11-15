Туркменистан и Азербайджан развивают сотрудничество в сфере СМИ

В МИД Туркменистана состоялась видеоконференция с представителями ЗАО «Азербайджанское телевидение и радио» по вопросам туркмено-азербайджанского сотрудничества в сфере СМИ. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

Туркменистан на конференции представлял заместитель председателя Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии А.Какаев. С азербайджанской стороны в мероприятии приняли участие заместитель председателя ЗАО «Азербайджанское телевидение и радио» Р. Хашимов, специалист международного департамента А. Тагиева и заместитель департамента международных отношений Э.Орузов.

Туркменская сторона пригласила азербайджанских коллег освещать чемпионат мира по курашу в Ашхабаде. В ходе видеоконференции со стороны Азербайджана была выражена заинтересованность в освещении начавшегося в туркменской столице театрального фестиваля. Также были рассмотрены возможности совместного производства фильмов и другие перспективы сотрудничества.