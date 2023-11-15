ПРООН провела в Ашхабаде семинары по созданию Региональной платформы ЦУР

В Ашхабаде с 6 по 10 ноября прошла серия семинаров по разработке Региональной платформы ЦУР для центральноазиатских стран. Организаторами мероприятий стали Программа развития ООН совместно с партнерами. Об этом сообщается в пресс-релизе ПРООН в Туркменистане.

Проект создания Региональной платформы ЦУР реализуется совместно со Стамбульским региональным центром ПРООН и Институтом экономических исследований при Министерстве национальной экономики Казахстана и финансируется Европейским Союзом.

Новая платформа будет способствовать обмену знаниями и позволит осуществлять мониторинг достижения ЦУР в регионе ЦА. В ходе семинаров были рассмотрены результаты проделанной работы и мероприятия по дальнейшей разработке платформы. Спикерами выступили эксперты ПРООН, представители институтов и региональных центров ПРООН.