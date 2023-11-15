Новый научный центр физиологии появится в Ашхабаде

В столице Туркменистана ведётся строительство современного Международного научно-клинического центра физиологии. Как сообщается в эфире информационной программы Watan, на строительной площадке объекта развернуты активные работы. Президент Сердар Бердымухамедов сегодня ознакомился с процессом возведения новое клиники.

В сообщении говорится, что центр будет оснащён высокотехнологичным оборудованием для исследований в области физиологии человека. Здесь планируется внедрять передовые мировые разработки.

Создание специализированного центра физиологии позволит вывести соответствующие медицинские исследования в Туркменистане на качественно новый уровень. Ожидается, что объект заработает уже в ближайшее время.