Крепость Ниса: в древнем городе Туркменистана ведутся масштабные реставрационные работы

В Туркменистане продолжаются реставрационные работы на территории исторической крепости Ниса – древней столицы Парфянского царства. Как сообщается в эфире информационной программы Watan, в настоящее время ведутся комплексные работы по консервации и реконструкции сохранившихся построек крепости. В этом убедился лично Президент Сердар Бердымухамедов в процессе сегодняшнего осмотра столичного региона с борта вертолета.

Специалисты проводят тщательное обследование конструкций, укрепляют стены, восстанавливают исторический облик сооружений. Особое внимание уделяется сохранению уникальных фресок и архитектурных деталей памятника.

Реставрация крепости Ниса имеет большое историко-культурное значение как для Туркменистана, так и для всего региона. Комплекс сооружений является ценным свидетельством великого прошлого туркменского народа и его древних государств. Работы нацелены на максимальное сохранение этого памятника для потомков.