Жилой комплекс “Parahat” активно застраивается в Ашхабаде

Власти туркменской столицы ведут масштабное жилищное строительство в новом жилом комплексе “Parahat”. Как сообщается в эфире информационной программы Watan, на территории активно возводятся многоэтажные дома для горожан. В ходе сегодняшнего воздушного инспектирования столичного региона, с ходом строительных работ микрорайона ознакомился Президент Сердар Бердымухамедов.

Комплекс расположен в экологически чистом районе Ашхабада. Здесь строятся современные многоквартирные дома повышенной комфортности по передовым архитектурным проектам.

Ввод нового жилья позволит улучшить жилищные условия ашхабадцев. Кроме того, власти уделяют большое внимание созданию необходимой инфраструктуры и благоустройству комплекса.