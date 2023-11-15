В Туркменистане пройдет II Международная олимпиада по биологии

До 30 ноября студенты туркменских и зарубежных ВУЗов могут зарегистрироваться для участия во II Международной интернет-олимпиаде по биологии. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Организатором олимпиады является Государственный медицинский университет Туркменистана имени Мырата Гаррыева. Целью олимпиады является выявление способных учеников, проверка их знаний и стимулирование к дальнейшему изучению предмета, а также укрепление сотрудничества с зарубежными ВУЗами в сфере науки и образования посредством цифровых технологий.

Для участия необходимо заранее пройти регистрацию до 30 ноября текущего года. Все зарегистрированные участники получат логин и пароль для участия в олимпиаде за день до ее начала. Тестирование состоится в онлайн-формате 6 декабря текущего года в 12.00 по местному времени. Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте ВУЗа-организатора.