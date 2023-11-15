В Италии представлена новая книга Национального Лидера туркменского народа

8 ноября в Италии, в историческом дворце Ка Сагредо города Венеция, состоялась презентация новой книги Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова «Духовный мир туркмен» на итальянском языке. Об этом сообщает Посольство Туркменистана в Итальянской Республике.

В рамках мероприятия, организованного туркменской дипмиссией в Италии при содействии региона Венето, состоялся праздничный концерт с участием деятелей искусств Туркменистана. В ходе торжественной презентации прозвучали выступления Посла Туркменистана в Италии Т. Комекова, Директора по международным отношениям офиса региона Венето А. Биссон, Председателя Демократической партии Туркменистана А. Сердарова и других.

В завершение вечера был организован прием с традиционными блюдами национальной туркменской и международной кухни.