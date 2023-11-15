В Ашхабаде построят современный центр для детей и молодёжи

Власти Туркменистана планируют возвести в живописном пригороде Ашхабада новый центр детства и юношества. Как сообщается в новостной телепередаче Watan, учреждение будет оснащено по последнему слову техники.

В центре разместятся помещения для занятий творчеством, спортивные секции, кружки различной направленности. Подростки смогут в свободное время осваивать новые профессиональные навыки.

Создание современного центра призвано предоставить молодым гражданам Туркменистана оптимальные условия для гармоничного развития и получения качественного дополнительного образования.