Ашхабад обзаведётся современным реабилитационным центром международного уровня

Власти Туркменистана приступили к строительству в столице крупного международного оздоровительно-реабилитационного центра. Как сообщается в эфире информационной программы Watan, объект, который сегодня осмотрел Президент Сердар Бердымухамедов, возводится в центральной части Ашхабада.

Центр будет оснащён по последнему слову техники и рассчитан на применение передовых мировых методик реабилитации. Он призван стать флагманом отечественной медицины в области восстановительного лечения.

Строительство идёт высокими темпами. Планируется, что уже в ближайшие годы центр распахнёт двери для пациентов. Его открытие станет важной вехой в развитии здравоохранения Туркменистана.