Темп роста производства энергии в Туркменистане составил 103,7%

Вице-премьер Туркменистана Б. Аннамаммедов в ходе заседания Кабинета Министров 10 ноября отчитался Президенту Сердару Бердымухамедову о деятельности ГК «Türkmenhimiýa» за период с января по октябрь текущего года. Об этом сообщает интернет-издание “Туркменистан: Золотой век”.

Б. Аннамаммедов сообщил о выполнении плана по работам Министерства строительства и архитектуры за отчетный период на 112%. Также было отмечено выполнение плана Министерством промышленности и строительного производства на 111, 3%. Вице-премьер сообщил о темпах роста производства энергии в Туркменистане, которые составили 103,7%. При этом темпы роста экспорта электроэнергии составили 100,8%.

Заслушав отчет вице-премьера, Президент Туркменистана подчеркнул важность привлечения иностранных инвестиций в сферы энергетики, промышленности и строительства.