Состоялась встреча дипломатов Туркменистана и Словении

8 ноября текущего года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного посла Туркменистана в России Батыра Ниязлиева с послом Республики Словения в Москве Дарьей Бавдаж Курет. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

В ходе встречи были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества, а также возможности активизации политико-дипломатического партнерства. Стороны отметили высокий потенциал двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, дипломаты подчеркнули особое значение, которое имеют межправительственное взаимодействие и межмидовские политические консультации.

Напомним, что недавно Туркменистан и Словения отметили 30-летие установления дипломатических отношений.