Розничный товарооборот Туркменистана увеличился на 9,6%

Розничный товарооборот Туркменистана за последние 10 месяцев текущего года увеличился на 9,6% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил в отчете Президенту Туркменистана вице-премьер Х. Гельдимырадов на пятничном заседании Кабинета Министров, которое состоялось по цифровой системе. Подробная информация о заседании размещена в интернет-издании “Туркменистан: Золотой век”.

Гельдимырадов сообщил также о стабильном росте ВВП, который составил за текущий год 6,3%. Вице-премьер отметил, что доходная часть Госбюджета исполнена на 110,7%, а величина заработной платы по средним и крупным предприятиям страны за период с января по октябрь увеличилась на 9,9% по сравнению с показателями за аналогичный период 2022 года.

Также Гельдимырадов доложил Президенту о строительстве объектов социального назначения в рамках Национальной сельской программы.