Работников АПК Туркменистана наградят по случаю Праздника урожая

В ходе заседания Кабинета Министров Туркменистана, которое состоялось 10 ноября, Т. Атахаллыев представил доклад об итогах работы курируемых отраслей. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Темп роста производства сельскохозяйственной продукции за 10 месяцев в сравнении с прошлым годом составил 102,8%, в том числе, по Министерству сельского хозяйства составил 102,9 %, Министерству охраны окружающей среды – 100 %, Государственному комитету водного хозяйства – 101,4 %, Государственному объединению «Türkmen atlary» – 101 %. План по освоению капиталовложений выполнен на 224,3%.

В настоящее время продолжается уход за посевами пшеницы и сбор хлопка.

В преддверии Праздника урожая запланировано открытие современной конюшни на 600 ахалтекинских скакунов. Кроме того, представлен проект Указа о награждении работников сельскохозяйственного комплекса государственными наградами по случаю Праздника урожая.