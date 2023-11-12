“Путь к процветанию и стабильности”: итоги выступления президента Туркменистана на саммите ОЭС

На прошлой неделе в Ташкенте состоялся 16-й саммит Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС), в котором приняли участие главы государств Центральной Азии, Ирана, Турции, Азербайджана. Заметным событием стало выступление президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, очертившего круг насущных вопросов региональной повестки.

В условиях мировой нестабильности лидеры ОЭС продемонстрировали стремление к конструктивному диалогу и выработке скоординированной стратегии экономического партнерства. Глава Туркменистана подчеркнул важность укрепления торгово-инвестиционных связей, развития транспортной инфраструктуры, наращивания энергетического сотрудничества.

Речь Сердара Бердымухамедова затронула ключевые аспекты взаимодействия государств региона. В этом материале мы подробно рассмотрим основные темы, озвученные президентом Туркменистана на саммите в Ташкенте, и их значение для ОЭС.

Геополитические риски как вызов для экономического сотрудничества

В своем выступлении на саммите ОЭС президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил, что встреча проходит в непростой геополитической обстановке. Ряд серьезных вызовов оказывает прямое воздействие на глобальную экономику и развитие региона.

По словам Главы Туркменистана, текущие геополитические риски, несмотря на их сложный характер, также открывают новые возможности для стран ОЭС. В числе ключевых задач – эффективное использование этих возможностей, опираясь на потенциал организации в условиях современных геоэкономических трансформаций.

Таким образом, Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что в нынешней неспокойной обстановке странам Центральной Азии важно консолидировать усилия для минимизации рисков и укрепления регионального экономического сотрудничества. Грамотные совместные действия позволят превратить вызовы в новые возможности для развития.

Ашхабадский саммит как основа для дальнейших действий

В своей речи на саммите в Ташкенте президент Туркменистана остановился на итогах предыдущей 15-й встречи лидеров ОЭС, которая состоялась в ноябре 2021 года в Ашхабаде.

По словам Сердара Бердымухамедова, Ашхабадский саммит был насыщен важными инициативами и событиями, давший новый импульс сотрудничеству в рамках ОЭС. Ключевым итогом стал принятый тогда документ “Ашхабадский консенсус для действий”, который определил приоритеты взаимодействия государств организации в торгово-экономической, транспортной, энергетической и других сферах.

Президент Туркменистана подчеркнул, что опираясь на решения Ашхабадского саммита необходимо определить перспективные направления для практических действий в рамках ОЭС. Таким образом, он отметил значимость предыдущей встречи для выработки дальнейшей скоординированной стратегии регионального сотрудничества.

Укрепление торгово-экономических связей как приоритет

В своем выступлении президент Туркменистана уделил особое внимание необходимости расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами ОЭС.

По мнению Сердара Бердымухамедова, ключевыми задачами являются налаживание партнерства между ведущими компаниями для создания экономических коридоров в регионе, а также развитие цифровых технологий и электронной торговли.

Глава Туркменистана отметил важность увеличения товарооборота за счет приграничной и региональной торговли, активизации предпринимательства и производственной кооперации. Он также предложил создать информационный портал ОЭС для расширения многостороннего экономического взаимодействия.

Так, президент Туркменистана обозначил развитие торгово-экономических связей в качестве ключевого приоритета для стран ОЭС в текущих условиях.

Модернизация инфраструктуры – ключ к интеграции

В своей речи президент Туркменистана также коснулся вопроса развития транспортных и коммуникационных сетей в регионе.

По его словам, экономическое сотрудничество стран ОЭС будет успешным только при наличии современных транспортных коридоров, охватывающих всю территорию организации. Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность строительства дорог, мостов, логистических объектов для интеграции региона.

Глава туркменского государства предложил создать совместные транспортно-логистические центры с участием госорганов и частных компаний. Он также отметил необходимость тесной координации деятельности транспортных ведомств стран ОЭС.

Как итог, президент Туркменистана обозначил модернизацию инфраструктуры в качестве стратегического приоритета для углубления региональной интеграции в рамках ОЭС.

Энергетическое партнерство во имя стабильности

Президент Туркменистана в своей речи затронул и тему укрепления энергетического сотрудничества между странами региона.

По мнению Сердара Бердымухамедова, в условиях глобальной нестабильности на энергетических рынках крайне важно выработать эффективную модель взаимодействия в рамках ОЭС, чтобы обеспечить растущие потребности в энергоресурсах.

Президент Туркменистана сообщил о готовности своей страны нарастить поставки природного газа и электроэнергии партнерам по ОЭС, используя существующую и перспективную инфраструктуру. Он призвал к расширению сотрудничества для формирования общей системы энергоснабжения в пространстве ОЭС.

Таким образом, Сердар Бердымухамедов подчеркнул стратегическую важность углубления партнерства в энергетической сфере для обеспечения стабильности и энергетической безопасности в регионе.

Роль Секретариата ОЭС в реализации регионального сотрудничества

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов особо отметил значимость деятельности Секретариата ОЭС для практической реализации регионального экономического партнерства.

По словам Президента, на Секретариат ОЭС возложена высокая ответственная миссия по координации совместных усилий и конкретных планов в рамках приоритетных направлений взаимодействия.

Глава Туркменистана поблагодарил Генерального секретаря ОЭС Хусрава Нозири и сотрудников Секретариата за эффективные меры по реализации целей и задач, определенных на предыдущих саммитах ОЭС. Президент Туркменистана подчеркнул ключевую роль Секретариата в продвижении и углублении практического регионального сотрудничества по различным направлениям.

Консолидация региона во имя общих интересов

Завершая свое выступление на саммите ОЭС, президент Туркменистана коснулся темы укрепления дружеских связей и взаимопонимания между странами региона.

По мнению Сердара Бердымухамедова, в нынешних непростых геополитических условиях крайне важно, чтобы лидеры государств Центральной Азии проявили мудрость и дальновидность, отстаивая общие интересы и ценности.

Глава Туркменистана выразил убеждение, что консолидация и сплоченность стран ОЭС позволит эффективно противостоять вызовам и угрозам. Это будет способствовать упрочению стабильности и безопасности в регионе.

Президент Туркменистана подчеркнул стратегическую важность единства и скоординированности действий стран ОЭС перед лицом геополитических рисков.

Двусторонняя встреча с узбекским коллегой

На полях Саммита ОЭС, президенты Туркменистана и Узбекистана Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев провели двусторонние переговоры.

Стороны обсудили ход реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне и возможности расширения двустороннего партнерства.

Отмечается позитивная динамика в торгово-экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах. В частности, в последнее время активно развивается межрегиональное сотрудничество и культурный обмен между странами. В октябре этого года в Узбекистане прошли Дни культуры Туркменистана.

Помимо двусторонних отношений, президенты обсудили региональную проблематику и возможности расширения сотрудничества в рамках международных организаций.

Очевидно, что на встрече в Ташкенте лидеры Туркменистана и Узбекистана подтвердили взаимную заинтересованность в углублении стратегического партнерства между странами. Это будет способствовать реализации совместных региональных проектов и укреплению стабильности в Центральной Азии.

Подводя итог, можно сказать, что выступление президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на саммите ОЭС в Ташкенте затронуло практически весь спектр актуальных вопросов региональной повестки.

Несмотря на сложную геополитическую обстановку, лидеры стран ОЭС продемонстрировали общее стремление к поиску ответов на общие вызовы, опираясь на потенциал взаимодействия в рамках организации.

В своем выступлении президент Туркменистана обозначил ключевые направления для углубления практического сотрудничества – торгово-экономической и инвестиционной сферах, транспортной инфраструктуре, энергетике. Особо была отмечена роль Секретариата ОЭС в реализации этих приоритетов.

В целом итоги саммита продемонстрировали нацеленность лидеров региона на консолидацию и выработку скоординированной стратегии для преодоления общих вызовов и укрепления взаимовыгодного сотрудничества.