Прошла встреча туркменской молодежи, обучающийся в Корее

В Посольстве Туркменистана в Республике Корея состоялась встреча туркменской молодежи, обучающейся в Корее, для обсуждения итогов и роли прошедшего в сентябре этого года заседания Халк Маслахаты. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

Участниками встречи было подчеркнуто историческое значение заседания Халк Маслахаты и выступлений Председателя Халк Маслахаты, Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

К участникам встречи обратился Посол Б. Дурдыев, акцентировав внимание студентов на успешном завершении обучения и овладении специальностями в различных областях знания с целью повышения международного авторитета Туркменистана.