Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов посетил с рабочей поездкой город Аркадаг

Вчера, 11 ноября 2023 года, Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадаг.

Во время визита Национальный Лидер ознакомился с архитектурными проектами новых зданий, которые планируется возвести на втором этапе строительства нового города. Как известно, в Туркменистане реализуется масштабная программа реконструкции городов и сел, целью которой является создание комфортных условий проживания для граждан страны.

На встрече с руководством Аркадага обсуждались вопросы дальнейшей модернизации транспортной инфраструктуры, в частности строительства новых автодорог, мостов и эстакад. Национальный Лидер дал поручения использовать при проектировании инновационные решения и придерживаться национальных архитектурных традиций.

Также на повестке дня стояли вопросы расширения городской территории и создания зон отдыха для жителей и гостей Аркадага.

Председатель Халк маслахаты также поручил провести в новом городе празднование Дня урожая на высоком организационном уровне.