В Туркменистане отмечается Праздник урожая

Сегодня в стране широко отмечается Праздник урожая, олицетворяющий замечательный талант и трудолюбие туркменских земледельцев, непреходящую щедрость родной земли.

В нынешнем году, проходящем под девизом «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром», в стране выращен богатый урожай «белого золота». Замечательную трудовую победу одержали и туркменские хлеборобы, выполнив государственный заказ по заготовке продовольственного зерна. Высокими показателями отличились производители плодоовощной и бахчевой продукции.

Накануне в конференц-зале Туркменского сельскохозяйственного университета по поручению главы государства Сердара Бердымухамедова состоялась церемония награждения передовиков сельскохозяйственной отрасли, добившихся в этом году наивысших показателей. В соответствии с Указом Президента Туркменистана им была вручена медаль «Watana bolan söýgüsi üçin», а также ценные подарки.

В современную эпоху наша Отчизна со стремительностью скакуна продвигается вперёд по пути прогресса и процветания. Успешно претворяются в жизнь государственные программы, нацеленные на систематическое повышение благосостояния и социально-бытового уровня народа. Благодаря развёрнутой грандиозной деятельности Туркменистан превратился в одно из динамично развивающихся государств мира.

Наряду со всеми сферами экономики уделяется особое внимание подъёму сельского хозяйства. В стране реализуются крупномасштабные меры, чтобы эта отрасль стала рентабельной, широко внедряются новейшие технологии, последние достижения науки и техники, передовой опыт развитых государств.

В честь Праздника урожая Президент Сердар Бердымухамедов направил приветственное Обращение к доблестным труженикам села, мастерам урожаев и народу независимого нейтрального Туркменистана, в котором отмечается большой смысл проведения праздника на государственном уровне, в атмосфере грандиозного торжества в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства. Ибо Праздник урожая прославляет рачительное и трепетное отношение к родной земле и демонстрирует высокое уважение к добросовестным земледельцам со стороны государства.

В своём послании глава государства также подчеркнул, что земледельцам все условия для продуктивной работы, получения щедрых урожаев и, как результат, для обогащения плодами добросовестного труда. Регулярно закупается современная высокопроизводительная техника, агрегаты и оборудование, которые служат большим подспорьем в выращивании согласно требованиям агротехники и оптимальном сборе сельскохозяйственных культур. Труженики полей на льготных условиях обеспечиваются минеральными удобрениями и качественным семенным материалом, позволяющими собирать добротный урожай. Своевременно производятся и расчёты с производителями.

Также сегодня, в рамках мероприятий, приуроченных к знаменательной дате национального календаря – Празднику урожая, состоялось торжественное открытие современной конюшни для содержания 600 ахалтекинских скакунов, расположенной вблизи Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса в живописных предгорьях Копетдага.

В соответствии с Постановлением Президента Туркменистана строительство и сдача «под ключ» этого объекта было доверено частному предприятию «Nur bina gurluşyk». Заказчиком выступило Государственное объединение «Türkmen atlary».

Как отмечали выступавшие на открытии конюшни, по инициативе и под руководством главы государства в Туркменистане предпринимаются последовательные шаги по модернизации инфраструктуры отрасли, укреплению её материально-технической базы, приумножению поголовья чистокровных скакунов, стимулированию и активизации международного сотрудничества в данной области. Результатом этих беспрецедентных мер являются построенные в столице и регионах страны великолепные конноспортивные комплексы, а также постоянно растущая мировая слава ахалтекинцев и тех, кто посвятил свою жизнь их выращиванию и воспитанию.