TM-CELL «Алтын Асыр» предлагает туркменским абонентам виртуальные сим-карты

Акционерное общество закрытого типа TM-CELL «Алтын Асыр» в рамках XVI Международной выставки и научной конференции телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещательного оборудования «Türkmentel – 2023» предлагает туркменским абонентам новый вид услуг – виртуальные номера. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Особенность виртуального номера заключается в том, что он не привязан к сим-карте. Для активации виртуального номера достаточно считать QR-код смартфоном и активировать сим-карту в его настройках.

Виртуальная карта не может использоваться одновременно на двух устройствах. Виртуальный номер обладает такими преимуществами как конфиденциальность (номер не привязан к физическому устройству) и экономия средств (стоит дешевле и отсутствует абонентская плата).