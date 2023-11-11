Х. Худайгулыев: Покрытие населенных пунктов Туркменистана интернетом составляет 100%

В ходе Международной научной конференции по телекоммуникации, телеметрии, информационным технологиям и теле-радиооборудованию «Туркментел – 2023» Председатель агентства «Туркменарагатнашык» Хаджимурат Худайгулыев заявил, что все населенные пункты Туркменистана на 100% обеспечены высокоскоростным интернетом. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Председатель Агентства подчеркнул, что это стало возможным благодаря совместной работе Агентства и Исламского банка развития. Объем вложений в реализацию проекта составил 273 миллиона долларов США.

На сегодняшний день количество активных пользователей проводного и мобильного интернета в Туркменистане составляет свыше 3-х миллионов человек.

Также было отмечено, что много внимания уделяется увеличению пропускной способности транзитного трафика. В Туркменистане на данном этапе уже создано 8 направлений межгосударственных опто-волоконных линий интернета.