Туркменское агентство транспорта демонстрирует свои достижения на “Туркментел-2023”

В рамках XVI Международной выставки и конференции «Туркментел-2023», которая проходит в эти дни в Ашхабаде, представлен стенд Агентства «Туркменарагатнашык» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана, демонстрирующий достижения в сфере коммуникаций и предлагаемые услуги. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

Агентство «Туркменарагатнашык» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана осуществляет контроль над работами в сфере связи и активно реализует проекты в данной области. Основными направлениями деятельности Агентства являются сотовая связь, интернет, почтовые услуги, цифровая экономика, кибербезопасность, спутниковая связь, национальное теле- и радиовещание, а также обучение специалистов.