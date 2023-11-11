Туркменская делегация принимает участие в работе форума ЮНЕСКО в Париже

В Париже стартовала 42-ая сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО, в работе которой принимает участие туркменская делегация во главе с министром культуры Туркменистана А. Шамурадовым. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

В ходе форума туркменской стороной была отмечена плодотворность сотрудничества страны с ЮНЕСКО по разным направлениям. Участники конференции подчеркнули успешную реализацию проектов в сфере науки, образования, культуры, экологии и молодежной политики. Были определены приоритетные направления дальнейшего партнерства. В ходе форума была выдвинута инициатива празднования 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги в серии юбилейных дат ЮНЕСКО.

Участники форума и директор ЮНЕСКО были приглашены на празднование 30-летия сотрудничества ЮНЕСКО и Туркменистана в следующем году.