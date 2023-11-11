Туркменистан и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества

10 ноября в Ашхабаде состоялась рабочая встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана М.Бяшимовой с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов во главе с членом Федерального Национального совета ОАЭ, Председателем Совета директоров Международного центра по борьбе с насильственным экстремизмом «Хидаят» Али Рашидом Аль-Нуайми. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

Стороны обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества и перспективы дальнейшего партнерства. Было отмечено динамичное развитие политического диалога на высшем уровне между Туркменистаном и ОАЭ в последние годы.

Особое внимание было уделено важной роли межпарламентской группы дружбы двух стран. Стороны подчеркнули необходимость активизации межпарламентского взаимодействия.

Кроме того, был отмечен большой потенциал для сотрудничества Туркменистана и ОАЭ в сферах энергетики, транспорта и экологии.

В завершение встречи туркменской стороной было выражено пожелание успешного проведения предстоящей в ноябре-декабре 2023 года в Дубае конференции СОР28 по изменению климата.