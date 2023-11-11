Д.Гулманова и М.Мекаччи обсудили расширение сотрудничества Туркменистана и ОБСЕ

9 ноября в Ашхабаде состоялась встреча спикера Меджлиса Туркменистана Дуньягозел Гулмановой с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи. Об этом сообщается на официальном сайте Меджлиса Туркменистана.

Гулманова высоко оценила поддержку ОБСЕ в проведении правовых реформ в Туркменистане, особенно в совершенствовании национального законодательства, избирательной системы и углублении демократических процессов.

Так, 31 октября этого года в Ашхабаде состоялась встреча глав МИД Центральной Азии и Генсека ОБСЕ по вопросам безопасности и развития региона – Хельги Шмид. На встрече обсуждались проблемы охраны границ и транспорта. Участники встречи выдвинули инициативы по дальнейшему сотрудничеству и подтвердили готовность продолжить диалог для обеспечения стабильности в регионе.

Господином Мекаччи отдельно отмечена важная роль политики нейтралитета Туркменистана для обеспечения мира и безопасности в регионе.

Стороны подчеркнули значение дальнейшего расширения сотрудничества в сфере устойчивого развития и охраны окружающей среды.

По итогам встречи сторонами высказано мнение, что деятельность ОБСЕ вносит ценный вклад в укрепление мира и безопасности во всём мире. Сотрудничество Туркменистана и ОБСЕ в этой сфере будет и далее расширяться.