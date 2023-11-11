В Туркменистане наградили победителей конкурса «Цифровое решение-2023»

В рамках международной выставки и научной конференции «Туркментел-2023» определены и награждены победители ежегодного конкурса «Цифровое решение – 2023». Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

На конкурс было представлено более трехсот проектов студентов, школьников и представителей различных отраслей, из которых 42 проекта заняли первые, вторые и третьи места. Проекты разрабатывались по семи направлениям, в том числе, по робототехнике и программному обеспечению.

Оценка представленных работ осуществлялась по таким критериям как доступность, качество, удобство интерфейса. Победители конкурса были отмечены дипломами и ценными подарками от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.