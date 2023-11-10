Туркменистан увеличит поставки энергоносителей в страны ОЭС

В ходе 16-го заседания Организации экономического сотрудничества Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил о готовности увеличить объемы поставок газа и электроэнергии в страны Организации посредством имеющихся и планируемых к созданию мощностей. Об этом сообщает государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Как отметил Глава Туркменистана, увеличение поставок энергоносителей необходимо для удовлетворения растущих объемов потребления, обеспечения мощностей промышленных комплексов и сельского хозяйства, строительства инфраструктурных объектов и запуска совместных производственных проектов.

В данной связи Президент Сердар Бердымухамедов призвал к расширению партнерства с целью создания системы энергоснабжения на территории стран ОЭС.