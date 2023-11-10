Туркменистан предложит пути развития сотрудничества на заседании ОЭС

В четверг, 9 ноября, в Ташкенте стартовало 16-ое заседание Организации экономического сотрудничества. В мероприятии принимает участие президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, который выступит с предложениями по дальнейшему развитию сотрудничества в рамках ОЭС. Об этом сообщает Госинформагентство Туркменистана.

Туркменистан является активным участником ОЭС с 1992 года и вносит значительный вклад в развитие многостороннего партнерства в регионе. За годы работы в организации накоплен положительный опыт для дальнейшего укрепления экономических связей.

В 2021 году Туркменистан председательствовал в ОЭС и провел 15-й саммит в Ашхабаде. Была принята концепция по актуализации деятельности организации с учетом новых реалий. Председательство Туркменистана способствовало активизации сотрудничества в различных сферах.

Таким образом, очередное заседание ОЭС на высшем уровне станет хорошей площадкой для обсуждения актуальных вопросов и дальнейшего укрепления регионального экономического взаимодействия.