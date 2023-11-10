Туркменистан и ЮНЕСКО подписали Дорожную карту по информационным технологиям в образовании

Вчера, 9 ноября, в здании Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась церемония подписания Дорожной карты сотрудничества между Министерством образования Туркменистана и Институтом ЮНЕСКО по применению информационных технологий в системе образования на период 2024-2025 годы. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства Туркменистана.

В церемонии подписания документа приняли участие министр образования Туркменистана Г. Атаева и руководитель Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании Тао Чжань.

Подписанной Дорожной картой сотрудничества предусмотрены основные направления совместной деятельности в сфере передовых информационных технологий, применяемых в системе современного образования.