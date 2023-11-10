Туркменистан и Узбекистан подтвердили приверженность стратегическому партнерству

В четверг в Ташкенте прошла двусторонняя встреча президентов Туркменистана и Узбекистана. Она состоялась в рамках заседания Организации экономического сотрудничества. Об этом сообщает Госинформагентство Туркменистана.

Как сообщается, лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Речь шла о политическом диалоге, торгово-экономических отношениях и гуманитарных связях между странами.

Особое внимание было уделено перспективам расширения экономического взаимодействия в формате Организации экономического сотрудничества.

Кроме того, президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

По итогам встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Туркменистаном и Узбекистаном.