Сердар Бердымухамедов приехал на заседание ОЭС в Ташкенте

Вчера, 9 ноября, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Ташкент для участия в очередном 16-м заседании Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Об этом сообщает Госинформагентство Туркменистана.

Главу Туркменистана, который в настоящее время председательствует в ОЭС, в аэропорту столицы Узбекистана встретили представители официальных кругов принимающей стороны.

Ожидается, что помимо выступления на саммите, Сердар Бердымухамедов проведет двусторонние переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Напомним, предыдущее заседание ОЭС прошло в ноябре 2021 года в Ашхабаде. Туркменистан ставит цель активизировать региональное партнерство в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и других сферах.