Президент Туркменистана предложил странам ОЭС разработать Соглашение по электронной торговле

В ходе 16-го заседания Организации экономического сотрудничества Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов предложил странам Организации разработать Рамочное соглашение ОЭС по цифровым технологиям и электронной торговле. Об этом сообщает государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Глава Туркменистана отметил, что страна выдвигала ранее инициативу о создании в регионе ОЭС экономических коридоров, которые могут использоваться в качестве основных маршрутов для продвижения товаров, услуг и финансовых средств. Для функционирования экономических коридоров необходимо налаживание партнерства между ведущими промышленными комплексами, инвестиционными компаниями и банками стран ОЭС.

В данной связи Президентом Туркменистана было предложено разработать Рамочное соглашение ОЭС по цифровым технологиям и электронной торговле.