Глава Туркменистана предложил странам ОЭС расширить объемы приграничной торговли

Выступая в ходе 16-го заседания Организации экономического сотрудничества в Ташкенте, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов призвал страны Организации расширить партнерство в сфере малого и среднего предпринимательства и в области приграничной торговли. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Президент Туркменистана отметил, что необходимо создать благоприятную трансграничную среду и активизировать региональное сотрудничество с целью увеличения торгового оборота между странами ОЭС.

В данной связи Глава Туркменистана предложил рассмотреть вопрос о разработке «Информационного портала» для облегчения и активизации многостороннего сотрудничества. Ресурс будет содержать актуальные сведения, предложения, бизнес-проекты и другую важную информацию о возможностях и намерениях стран в сфере внешней торговли.