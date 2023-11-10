В Туркменистане приняли копии верительных грамот Посла Филиппин

Вчера состоялась церемония вручения копий верительных грамот Послом Филиппин в Туркменистане Роберто Манало заместителю министра иностранных дел Туркменистана Б. Мятиеву. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Б. Мятиев поздравил Посла с назначением на должность и выразил готовность оказывать содействие в осуществлении его дипломатической миссии. В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Замглавы МИД Туркменистана выразил приверженность страны к расширению сотрудничества с государствами Юго-Восточной Азии, в том числе, с Республикой Филиппины по различным направлениям.

Кроме того, была подчеркнута важность сотрудничества между двумя государствами в рамках международных организаций.