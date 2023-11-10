В рамках выставки «Türkmentel-2023» стартовал тренинг по запуску связи 5G

В рамках Международной выставки и конференции телекоммуникаций, телеметрии и информационных технологий «Türkmentel-2023», которая стартовала 9 ноября в Ашхабаде, проходит двухдневный обучающий тренинг, посвященный внедрению системы мобильной связи нового поколения 5G/IMT-2020. Об этом сообщается в эфире информационной программы Watan.

Участники тренинга знакомятся с особенностями инновационной технологии 5G, которая имеет множество преимуществ. Цель обучающего мероприятия – дать информацию об основных аспектах запуска 5G-связи.

В рамках первого дня тренинга было отмечено, что данная технология является на сегодняшний день одной из важнейших основ цифровой экономики. Сети 5G обеспечивают не только бесперебойную мобильную связь, но и высокоскоростной доступ в интернет, а также широкий спектр услуг для населения, банковских структур, организаций и предприятий.