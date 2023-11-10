В Ашхабаде открыта Международная выставка «Türkmentel-2023»

Вчера в столице Туркменистана стартовала XVI Международная выставка и конференция телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещательного оборудования «Türkmentel-2023». Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Отраслевой форум организован агентством «Türkmenaragatnaşyk» и Торгово-промышленной палатой Туркменистана. Масштабное мероприятие призвано продемонстрировать достижения страны в области информационных и телекоммуникационных систем связи. За годы проведения форум стал эффективной площадкой обмена опытом между специалистами в применении инновационных разработок в данной сфере.

В церемонии открытия мероприятия приняли участие члены парламента, руководители профильных министерств и ведомств, представители зарубежных дипмиссий и международных организаций, СМИ, представители ведущих ВУЗов страны и общественных организаций, а также почетные старейшины.