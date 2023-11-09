Туркменский дипломат встретился с министром иностранных дел Грузии

7 ноября состоялись переговоры посла Туркменистана в Грузии Д. Сейитмаммедова и главы внешнеполитического ведомства Грузии И.Дарчиашвили. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества Туркменистана и Грузии в различных сферах. Дипломатами было отмечено, что двусторонние связи между государствами активно развиваются на основе принципов взаимоуважения и доверия. Были рассмотрены организационные вопросы предстоящих визитов на высшем уровне, а также аспекты политических межмидовских консультаций в Ашхабаде.

Министром иностранных дел Грузии была подчеркнута важность и актуальность политики постоянного нейтралитета, которой придерживается Туркменистан, в укреплении международного сотрудничества.