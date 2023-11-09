Туркменский детский ансамбль стал дипломантом фестиваля «Звуки дутара»

Детский а капелла ансамбль «Джошгун» стал дипломантом VII Московского международного фестиваля-конкурса «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В конкурсной программе детского ансамбля – попурри из таких произведений как «Шутка» Иоганна Баха, «Сюита для флейты и струнного оркестра», «Колыбельная Айны» Нуры Халмамедова из кинофильма «Решающий шаг», песня «Bagtyýar biz, bagtyýar! » К. Джумагулыева (сл. А. Шагулыева), детская песня «Baby Shark» («Акулёнок») Р. Дэйвиса.

Руководитель ансамбля К. Джумагулыев был удостоен Специального диплома конкурса за профессиональную подготовку и вовлеченность детей в творческую деятельность. Детский ансамбль «Джошгун» был создан всего полгода назад и уже принимает активное участие в масштабных культурных мероприятиях.