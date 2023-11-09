Туркменские преподаватели приняли участие в конференции в рамках фестиваля NAUKA 0+

В рамках Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ состоялась научно-практическая конференция, в которой в онлайн-формате приняли участие преподаватели Туркменского государственного архитектурно-строительного института. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Мероприятие прошло на базе Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета и включало 13 секций, в том числе – “Строительные материалы и конструкции”, “Физико-математические науки и механика”, “Энергоэффективные и энергосберегающие технологии”, “Гидротехническое строительство”, “Архитектура, дизайн, реконструкция и реставрация архитектурного наследия”.

Мероприятие позволило специалистам из разных стран обменяться профессиональным опытом, представить широкой аудитории свои научные идеи и разработки. В ходе конференции были рассмотрены вопросы текущего состояния и перспектив развития дальнейшего межвузовского сотрудничества.