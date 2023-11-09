Туркменистан принял участие в заседании глав МИД стран G7 и ЦА

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Б. Мятиев сегодня в онлайн-формате принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран G7 и Центральной Азии. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Председательствовал на встрече министр иностранных дел Японии Ёко Камикава. Участники мероприятия обсудили приоритетные направления сотрудничества, в числе которых – обеспечение мира и безопасности, экономическое развитие, «зеленая» трансформация, рациональное использование энергетических ресурсов.

Б. Мятиев отметил, что сотрудничество между странами Большой семерки и Центральной Азии должно основываться на взаимоуважении и учитывать интересы всех стран. Заместитель министра иностранных дел Туркменистана также отметил перспективы сотрудничества в таких сферах как устойчивое развитие и обеспечение безопасности, водородная энергетика, транспорт и логистика, развитие энергетических мощностей.