Туркменистан поставит в Республику Ирак 9 млрд. кубометров природного газа

В Туркменистане состоялась встреча представителей ГК “Туркменгаз” и делегации Республики Ирак, которую возглавляет министр энергетики страны Зиад Али Фадель. Об этом сообщается в эфире информационной программы Watan.

Основной темой встречи стало сотрудничество между двумя странами в газовой сфере. Визит иракской делегации в Ашхабад стал важным шагом на пути реализации энергетической стратегии Туркменистана. По итогам встречи был подписан Меморандум, в соответствии с которым определены условия соглашения между странами по поставкам туркменского газа в Республику Ирак.

В соответствии с подписанным соглашением, 9 миллиардов кубометров природного газа из Туркменистана будет переправлено в Ирак транзитом через территорию Исламской Республики Иран. Срок контракта составляет 5 лет.